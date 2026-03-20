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Ligue 1

Le PSG étudie un possible report pour le match à Lens

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahim Mbaye sera opposé à Matthieu Udol @Maxppp

Le choix de demander le report de PSG-Nantes entre les deux matchs face à Chelsea s’est avéré payant. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale réfléchit à refaire une demande pour Lens-PSG (11 avril) cette fois, situé au milieu de la double confrontation contre Liverpool.

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«Je voudrais attendre encore des nouvelles. Chaque équipe cherche à trouver les meilleures conditions pour jouer la compétition mais on peut comprendre l’intérêt de chaque équipe», indique Luis Enrique en conférence de presse. Particularité de ce Lens-PSG, il s’agira du choc de Ligue 1 entre le leader et son dauphin…

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