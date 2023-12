OL : Maxence Caqueret raconte sa renaissance sous les ordres de Pierre Sage

Présent en conférence de presse avant d’accueillir le FC Nantes, mercredi soir, Maxence Caqueret est revenu sur la bonne dynamique de l’Olympique Lyonnais, sur une série de deux victoires consécutives. Face aux journalistes, le milieu de terrain rhodanien, très critiqué en début de saison, a notamment justifié son retour en forme. «Il y a une période où j’étais moins bien mais comme toute l’équipe, c’était à moi d’élever mon niveau pour que toute l’équipe aille mieux. J’ai commencé le début de saison en jouant un peu plus haut. Avec le deuxième coach, j’ai baissé d’un cran et là, je suis encore redescendu, c’est là où je me sens mieux et j’apporte le plus à l’équipe», a tout d’abord lancé le Français de 23 ans avant d’adresser un message fort à son entraîneur, Pierre Sage.

«Une stabilité défensive s’est installée sur nos derniers matchs. Jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous aide. C’est dans cette zone du terrain qu’on a eu du mal au début de la saison.

On serait forcément content de continuer avec ce staff, qui a apporté de la simplicité et qui travaille bien. La victoire contre Nantes sera importante. Mais ce n’est pas à nous joueurs de prendre ces décisions. Le fait d’enchaîner deux victoires, ça soulage. On sait que ce n’est qu’un début, on est pas du tout là où on veut être mais c’est un bon début. On avait à coeur d’enchaîner après la victoire face à Toulouse». Voilà qui est dit !