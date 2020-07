Manchester City - Newcastle : les compositions officielles

Bien parti pour terminer dauphin de Liverpool, Manchester City doit continuer sur cette voie au moment de défier Newcastle pour le compte de la 34e journée. A domicile, les Sky Blues misent sur un 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, Joao Cancelo, Nicolas Otamendi, John Stones et Benjamin Mendy sont alignés. Positionné en tant que sentinelle, Rodri est accompagné par Kevin De Bruyne et David Silva. Phil Foden, Gabriel Jesus et Riyad Mahrez composent le trio d'attaque.

De son côté, Newcastle opte pour un 5-4-1 avec Martin Dubravka dans les buts. Le portier slovaque peut compter sur DeAndre Yedlin, Emil Krafth, Federico Fernandez, Fabian Schär et Danny Rose en défense. Le double pivot est constitué de Jonjo Shelvey et Nabil Bentaleb. Enfin, Joelinton est accompagné par Valentino Lazaro et Matt Ritchie en attaque.

Les compositions :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Otamendi, Stones, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, D. Silva - Mahrez, Jesus, Foden

Newcastle : Dubravka - Yedlin, Krafth, Fernandez, Schär, Rose - Bentaleb, Shelvey - Lazaro, Ritchie - Joelinton

