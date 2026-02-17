Menu Rechercher
Ligue des Champions

Le but de Monaco face au PSG après 57 secondes de jeu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Folarin Balogun, buteur avec Monaco @Maxppp
Monaco 2-3 PSG

Coup d’envoi des barrages aller de Ligue des Champions ce soir avec notamment le duel 100% Ligue 1 entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et il ne fallait pas arriver en retard au stade Louis II.

Favoris de cette double confrontation de par leur statut de champions d’Europe en titre, les Parisiens ont été surpris après seulement 57 secondes de jeu. Sur une mauvaise relance de Nuno Mendes, le ballon est arrivé à Golovin qui n’a eu qu’à servir Balogun, seul au second poteau, pour l’ouverture du score.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
