Chelsea : Thiago Silva rempile d'une saison supplémentaire

C'est désormais officiel. Thiago Silva (37 ans) restera à Chelsea jusqu'à la saison 2022/23 après que le défenseur central ait prolongé son contrat au club londonien d'une année supplémentaire. «Cette saison, il a maintenu les niveaux de performance exceptionnellement élevés qui ont fait de lui un élément essentiel pour Thomas Tuchel et un favori des fans de Chelsea», a précisé le club bleu dans un communiqué, ce lundi.

«Jouer ici avec Chelsea est un vrai plaisir. Je n'aurais jamais pensé jouer trois ans ici dans ce grand club donc je suis très heureux de rester pour une autre saison (...) C'est incroyable d'avoir cette relation avec les fans et pas seulement cela, mais aussi les joueurs, le staff et tout le club. Je vais tout donner pour continuer à jouer à ce niveau dans la ligue la plus importante du monde», a expliqué l'ex-Parisien sur le site officiel de Chelsea.