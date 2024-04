Le Real Madrid fait plier Manchester City

Qui dit mois d’avril dit généralement quart de finale de la Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les affiches proposées envoient du lourd. Si le PSG-Barça de mercredi est attendu, que dire de l’affrontement entre le Real Madrid et Manchester City. Une vraie finale avant la lettre comme l’an dernier et une issue plus incertaine que jamais. Moins fringant cette saison à l’image d’un Erling Haaland moins tranchant, Manchester City sera un adversaire de taille pour la Casa Blanca.

Victoire du Real Madrid 2-1 face à Manchester City

Bien malin qui peut dire qui va se qualifier pour les 1/2 finales de la Ligue des Champions entre le Real et City. Néanmoins, le club Merengue, qui n’a pas digéré l’élimination de la saison passée en 1/2 finale, est remonté comme un coucou et veut prendre sa revanche. Dans un Santiago Bernabeu chauffé à blanc où le club coaché par Carlo Ancelotti est invaincu (18 victoires - 2 nuls) cette saison, Vinicius et sa bande ont tous les atouts pour dominer la formation de Pep Guardiola, qui malgré une bonne dynamique, paraît moins fringante que par le passé avec déjà 4 défaites hors de ses bases. Si rien n’indique que le club espagnol va éliminer Manchester City, tout porte à croire qu’une courte victoire 2-1 (car on voit des buts dans ce choc aux attaques de feu) du Real Madrid est possible, histoire de se laisser toutes les chances possibles au retour à l’Etihad Stadium.

Vinicius Jr buteur face à Manchester City

Si Jude Bellingham était le facteur X du Real Madrid durant la première partie de saison, c’est Vinicius Jr qui lui emboîte le pas depuis quelques semaines. Auteur de 6 buts sur les 4 derniers matches du Real Madrid, dont un but ô combien important face au RB Leizpig au tour précédent, l’attaquant brésilien, nouvelle arme fatale du Real, devrait briller et marquer en mondovision face au dernier champion d’Europe en titre.

Phil Foden buteur face au Real Madrid

On attendait Erling Haaland, mais c’est bel et bien Phil Foden qui impressionne et qui porte son équipe depuis quelques matches. Triple buteur face à Aston Villa, la star anglaise de 23 ans est dans la meilleure forme de sa vie actuellement et marque un but tous les 2 matches en moyenne depuis le début de saison. Déjà auteur de 4 buts en 6 matches de C1, Phil Foden aura à coeur de confirmer face au recordman des victoires en Ligue des Champions. Un but coté à 3,35 est un pari à tenter à n’en point douter.

