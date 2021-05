Deux noms se distinguent pour la succession de Zidane au Real Madrid, la décision forte de Massimiliano Allegri pour son retour à la Juventus

La suite après cette publicité

Pochettino favori pour succéder à Zidane, Conte en discussion

En Espagne, le Real Madrid a frappé fort sur le mercato en annonçant hier soir, l'arrivée libre de David Alaba pour les cinq prochaines saisons. Forcément, les journaux madrilènes s'en réjouissent largement. Pour Marca, par exemple, c'est «la première pierre du nouveau Madrid». «Le défenseur autrichien, polyvalent, arrive libre jusqu'en 2026 et sera présenté après l'Euro.» Un bon coup pour le Real car il peut jouer : «arrière gauche, défenseur central et milieu défensif», écrit le quotidien madrilène. Pour AS, c'est une première signature qui a du sens pour le renouveau du Real ! «Sa polyvalence en fera un pion essentiel dans les prochaines années», note le canard. Le quotidien nous apprend aussi que le club merengue a ciblé deux entraîneurs pour prendre la succession de Zinedine Zidane sur le banc. Après son départ de l'Inter, Antonio Conte est sollicité et est en contact avec les dirigeants madrilènes. Le favori reste Mauricio Pochettino, indique AS, mais encore faut-il que le PSG le laisse partir. Le jeu de poker-menteur a commencé pour le poste d'entraîneur du Real Madrid !

Allegri impose ses choix à la Juve

En Italie, la Squadra Azzurra a largement battu Saint-Marin (7-0) hier soir. Mais ce n'est pas ce qui fait vraiment l'actualité ce matin dans la Botte mais plutôt le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Juventus ! Comme le résume le Corriere dello sport : «Les pleins pouvoirs à Max». Pour son retour, «Allegri n'en référa qu'au grand patron Andrea Agnelli» ! Et d'ailleurs, le coach italien va vite trancher dans le vif comme l'écrit Tuttosport ce matin. «En attendant la décision de Ronaldo, Allegri choisit Morata pour reconstruire son attaque la saison prochaine.» De son côté, La Gazzetta dello Sport annonce qu'«Allegri compte sur Paulo Dybala» ! Le nouvel entraîneur de la Juve va appeler l'Argentin pour le convaincre de prolonger l'aventure avec la Vieille Dame. Ce qui éloignerait CR7 de la Juve… Affaire à suivre !

Duel au sommet en Angleterre !

Enfin, en Angleterre le Royaume de sa Majesté trépigne d'impatience pour la finale de la Ligue des Champions, ce soir, entre Manchester City et Chelsea (21h, à suivre en direct sur notre site). Pour le Daily Express, on va assister à «la bataille des Bleus» ! Et les deux clubs ont ouvert les hostilités avant la rencontre. A l'image de Kevin de Bruyne qui a déclaré : «Nous serons considérés comme des ratés si nous ne gagnons pas». Une annonce forte qui démontre la mentalité des joueurs de Pep Guardiola. De son côté, Thomas Tuchel veut «vaincre la meilleure équipe du Monde». Un défi de taille pour les Blues. Pour le Daily Mirror, une des deux équipes va «s'effondrer» ce soir à Porto ! Enfin pour le Daily Mail, «Pep Guardiola doit aller chercher son Graal» ! Lui qui court derrière une nouvelle Ligue des Champions depuis son arrivée sur le banc de City. «L'Espagnol est en mission, mais peut-il la remplir», s'interroge le journal britannique. Réponse ce soir aux alentours de 23h...