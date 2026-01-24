C3 : les recettes de l’OL vont couvrir l’amende XXL

L’OL peut déjà se réjouir de ses gains en Ligue Europa, avec plus de 11 M€ engrangés grâce à la participation à la phase de groupes, ses six victoires et la qualification en 8es de finale, auxquels s’ajoutent les primes de performance et les bonus liés au classement. À cela pourraient s’ajouter des primes supplémentaires en cas de progression vers le dernier carré, les revenus de billetterie et la prime de valeur calculée selon le coefficient UEFA, portant le total potentiel à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Ces revenus arrivent à point nommé pour couvrir l’amende de 12,5 M€ infligée l’été dernier par l’UEFA pour irrégularités financières. Le club assure avoir déjà remboursé cette somme et, avec le plan de rigueur en cours, l’OL peut gérer sereinement ses finances tout en poursuivant sa solide campagne européenne selon Le Progrès.