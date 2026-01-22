Menu Rechercher
UEFA Europa League

C3 : le classement complet après 7 journées

Par Josué Cassé
Pavel Sulc @Maxppp

La 7e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa a rendu son verdict. Tombeur des Young Boys de Berne, l’OL a validé son ticket pour les huitièmes de finale et caracole en tête du classement, devant Aston Villa et Fribourg. A noter également la belle opération de la Roma, 6e après sa victoire contre Stuttgart.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Lyon Lyon 18 7 +11 6 0 1 14 3
23 Logo Young Boys Young Boys 9 7 -5 3 0 4 8 13

Décevant à Vigo et défait (0-2) malgré une supériorité numérique de plus d’une heure, le LOSC pointe, de son côté, au 21e rang et jouera son avenir européen lors de la dernière journée contre Fribourg. Avec son premier succès, l’OGC Nice remonte à la 33e place après son premier succès dans cette compétition face à Go Ahead Eagles.

