Ligue des Champions

PSG : les clubs anglais sont complètement traumatisés

Par Valentin Feuillette
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Arsenal, Manchester City, Liverpool, Newcastle, Aston Villa… Les cadors britanniques sont presque tous tombés dans le piège parisien ces dernières années. En effet, le Paris Saint-Germain a poursuibi sa belle série face aux clubs anglais en Ligue des Champions. Avec son succès (5-2) contre Chelsea ce mercredi au Parc des Princes, le club francilien a remporté sept de ses dix derniers duels européens contre des équipes anglaises, avec un nul et deux défaites, égalant presque son bilan historique sur ses 25 premiers matches face à ces adversaires.

Et le hasard du tirage au sort fait bien les choses, puisque Chelsea reste la victime préférée du PSG parmi les clubs anglais en Ligue des Champions. Avec cette victoire, les Parisiens ont désormais battu les Blues à quatre reprises, consolidant leur statut de bourreau londonien et confirmant leur efficacité face aux équipes anglaises dans les phases à élimination directe.

Ligue des Champions
PSG
Chelsea

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Chelsea Logo Chelsea FC
