PSG : les clubs anglais sont complètement traumatisés

Arsenal, Manchester City, Liverpool, Newcastle, Aston Villa… Les cadors britanniques sont presque tous tombés dans le piège parisien ces dernières années. En effet, le Paris Saint-Germain a poursuibi sa belle série face aux clubs anglais en Ligue des Champions. Avec son succès (5-2) contre Chelsea ce mercredi au Parc des Princes, le club francilien a remporté sept de ses dix derniers duels européens contre des équipes anglaises, avec un nul et deux défaites, égalant presque son bilan historique sur ses 25 premiers matches face à ces adversaires.

La suite après cette publicité

Et le hasard du tirage au sort fait bien les choses, puisque Chelsea reste la victime préférée du PSG parmi les clubs anglais en Ligue des Champions. Avec cette victoire, les Parisiens ont désormais battu les Blues à quatre reprises, consolidant leur statut de bourreau londonien et confirmant leur efficacité face aux équipes anglaises dans les phases à élimination directe.