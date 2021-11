Atlético de Madrid : la suspension d'Antoine Griezmann fait polémique

La suite après cette publicité

Le 19 octobre dernier, Antoine Griezmann était expulsé face à Liverpool au Wanda Metropolitano. Après avoir inscrit un doublé, le Français a été coupable d'un pied haut sur Roberto Firmino, qui lui a valu un rouge direct. Un match qui, paradoxalement, a en quelque sorte provoqué un déclic et l'a réconcilié avec ses supporters. Sorti sous l'ovation du public colchonero, l'ancien du FC Barcelone a logiquement manqué le match suivant, face aux Reds encore, mais à Anfield cette fois.

Seulement, l'UEFA ne s'était pas encore exprimée sur sa sanction définitive. Le verdict est tombé mercredi : deux matchs de sanction pour l'attaquant rojiblanco, qui loupera donc également le match de la semaine prochaine face à l'AC Milan. Le club de la capitale espagnole peut faire appel et est par ailleurs surpris que l'UEFA ait mis autant de temps à communiquer. En Espagne, ça fait polémique.

Un match de plus à cause des tweets ?

Dans l'émission El Larguero de la Cadena SER, l'ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez a notamment dévoilé les raisons de cette sanction. Déjà, parce qu'il y a eu la trêve internationale, et l'UEFA avait visiblement d'autres dossiers prioritaires. Mais pas que. « Quand tu es sous enquête, certains tweets n'aident pas. Surtout quand tu les faits pendant que l'enquête se déroule. Neymar avait pris trois matchs pour un tweet », a-t-il expliqué, alors que le Français avait contesté certaines décisions arbitrales sur les réseaux sociaux. Ce qui a fait réagir les autres invités du débat, à l'image du présentateur Manu Carreño : « tu ne peux pas me dire que pour un tweet, ils lui mettent deux matchs au lieu d'un. Je ne peux pas penser que ce soit ça, ça serait lamentable ».

« L'UEFA fait ce qu'elle veut. Elle ne respecte pas les clubs, ni les joueurs, elle ne respecte rien. Le carton était déjà discutable. Deux matchs, c'est de la folie, et en plus ce qui est dingue c'est qu'on te le communique presque un mois plus tard. Il ne reste qu'une semaine avant le match et l'Atlético va devoir faire l'appel à l'arrache. [...] C'est une honte, c'est indignant », a de son côté lancé le journaliste Miguel Martín Talavera. Reste à voir si l'appel colchonero aboutira, mais selon la radio, les dirigeants sont assez peu optimistes à ce sujet...