Jorge Mendes pousse pour mettre Bernardo Silva au PSG

À 28 ans, Bernardo Silva a tout gagné en club. Que ce soit la Ligue 1 avec l’AS Monaco, la Premier League et la Ligue des Champions avec Manchester City, le milieu offensif international portugais dispose d’une armoire à trophées bien garnie. Mais après 6 ans passés à Manchester, l’ancien milieu monégasque a semble-t-il fait le tour de la question dans le Nord de l’Angleterre et ne cache pas ses envies d’ailleurs. Et les clubs susceptibles d’accueillir l’international portugais aux 82 sélections (11 buts) ne sont pas légion.

Alors que le principal intéressé dispose d’une offre en or de l’Arabie saoudite, le PSG et le FC Barcelone sont toujours très chauds à l’idée d’attirer le joueur. En dépit de son envie de mettre Bernardo Silva au cœur du projet barcelonais, ce dossier apparaît très compliqué à finaliser par le club blaugrana. Dès lors, la formation parisienne semble en position idéale pour récupérer un joueur en fin de contrat en juin 2025 et qui ne sera pas retenu par Manchester City en cas de belle offre, et ce, malgré tout l’attachement de Pep Guardiola vis-à-vis du joueur.

Conscient de cela, l’omniprésent agent Jorge Mendes, qui fait la pluie et le beau temps au PSG depuis le début du mercato, n’a qu’une seule envie, mettre son poulain à Paris cet été. Mais là encore, l’opération n’est pas simple. Paris, qui a déjà fait une première offre dont le montant n’a pas filtré, ne semble pas prêt à mettre une somme exorbitante sur la table pour attirer le champion d’Europe en titre, auteur de 7 buts et de 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec Man City l’an passé.

Comme nous vous le révélions, Paris a tenté d’inclure Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma pour faire baisser la note. Plus récemment, le PSG a proposé le champion du monde Presnel Kimpembe dans la balance. Là aussi, sans vraiment de succès puisque le club anglais ne veut que du cash. Pas de quoi décourager l’insatiable agent portugais qui entend bien parvenir à ses fins avec l’appui de Luis Campos. Quant au joueur, qui est parfaitement francophone et très proche de Kylian Mbappé, il est très chaud à l’idée de rallier le PSG afin de retrouver une Ligue 1 qu’il a quittée en 2017 auréolé d’un titre de champion de France avec l’ASM. À suivre.