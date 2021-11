Juventus : Massimiliano Allegri relativise après la défaite à Chelsea

Après la défaite 4-0 à Chelsea, Massimiliano Allegri a tenu à souligner la « bonne première mi-temps » de son équipe, rapporte La Gazzetta dello Sport. « Puis lorsque nous avons encaissé les deuxièmes et troisièmes buts, nous avons perdu confiance et nous avons abandonné. C'est dommage que nous ayons pris quatre buts mais l'objectif était atteint, maintenant nous pensons au match de samedi », a-t-il ajouté.

En effet, les Bianconeri étaient d’ores et déjà qualifiés avant de disputer ce match. L’entraîneur italien veut maintenant se servir de cette rencontre afin de faire progresser son groupe : « nous connaissons nos forces et nos faiblesses, nous devons y travailler et nous pouvons nous améliorer grâce à ces nuits. Ils sont champions d'Europe, ils sont forts et ils sont dans un grand moment. Nous avons perdu trop de ballons en essayant de verticaliser, nous avons concédé trop de corners et nous avons encaissé quelques buts. »