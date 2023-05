Auxerre - PSG : Christophe Galtier regrette le relâchement des siens

Présent en conférence de presse après la victoire (2-1) du PSG à Auxerre, Christophe Galtier voulait savourer le succès des siens, permettant au club de la capitale de faire un pas de plus vers un onzième titre de champion de France. Malgré tout, l’ancien coach des Aiglons a pointé du doigt le relâchement de ses joueurs, bousculés en seconde période et bien moins dangereux aux abords de la surface adverse.

«On tient la victoire, à ce moment de la saison, c’est le plus important. On avait vu le résultat de Lens quelques heures avant (3-1 contre Lorient), et il était important de l’emporter. Je retiens le jeu en première période. Avec beaucoup de bon jeu, de la relation technique, c’était intéressant. On aurait pu marquer ce troisième but. Les vingt-cinq premières minutes ont été intéressantes, tout le monde était au diapason. On a ensuite eu du mal à commencer cette seconde période. On a eu beaucoup de déchet technique. On doit être plus constants. Ce match me fait penser à Angers (2-1), avec une très bonne première période, une seconde plus pénible. Alors que sur les deux derniers, on avait été bons sur les débuts de chaque entame. Là, ça nous a rendu le match difficile». L’essentiel est néanmoins acquis…

