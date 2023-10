City : Pep Guardiola prévient ses supporters pour l’hommage à Bobby Charlton

Dimanche, à 16h30, Manchester City se déplacera non loin à Old Trafford pour y affronter Manchester United. Au classement, les deux rivaux ne se valent pas. Les Skyblues, deuxièmes, espèrent revenir sur des Spurs intenables, là où les Red Devils tentent de se rapprocher du Big 6. Mais alors que le légendaire Bobby Charlton est décédé le 21 octobre dernier, les deux clubs de Manchester s’uniront pour rendre un bel hommage à l’ancienne gloire des Three Lions.

La suite après cette publicité

Pour cela, Pep Guardiola a tenu à avertir les supporters cityzens. La semaine passée, deux fans, mineurs, ont été aperçus en train de se moquer de la mort de Bobby Charlton pendant la minute d’applaudissements. City n’a pas tardé et a directement banni les deux jeunes hommes. «Ils ne nous représentent pas. L’alcool crée de mauvaises choses chez les gens», a expliqué l’entraîneur espagnol avant le choc. «Nous avons beaucoup de respect pour United, en particulier pour les figures emblématiques comme Sir Bobby Charlton. Nous ferons partie des condoléances à la famille, à Manchester United et au football anglais. C’est une bonne rivalité et chaque club respecte l’autre». Nul doute que la guerre reprendra sur le terrain par la suite.