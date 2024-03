Reims - Lille : les compositions officielles

C’est l’un des chocs de cette 24e journée de Ligue 1. Ce samedi, à 17h, le Stade de Reims, huitième avec 34 points, reçoit le LOSC, cinquième avec 38 unités. Si les deux équipes se battent pour les places européennes cette saison, les Dogues peuvent même dépasser provisoirement l’OGC Nice, quatrième, en cas de succès aujourd’hui. Les Rémois ont mis fin à une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues en s’imposant sur la pelouse du Havre le week-end dernier (1-3) tandis que les Lillois ont perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Will Still, privé de Busi, Foket, Okumu et Bojang, aligne un 4-3-3 avec une défense Koudou-Agbadou-Abdelhamid-De Smet, un trio Teuma-Munetsi-Richardson au milieu et une ligne d’attaque Khadra-Daramy-Ito. En face, Paulo Fonseca, qui doit se passer de Cavaleiro, Ilic et Umtiti, démarre avec un 4-2-3-1 avec une arrière-garde classique Santos-Yoro-Diakité-Gudmundsson, un double-pivot André-Bentaleb et enfin une ligne Zhegrova-A.Gomes-Haraldsson derrière David, auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Reims : Diouf - Koudou, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Teuma, Munetsi, Richardson - Khadra, Daramy, Ito

Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Diakité, Gudmundsson - Bentaleb, André - Zhegrova, A.Gomes, Haraldsson - David