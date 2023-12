League Cup : Liverpool humilie West Ham et file en demi-finale !

Pas de Premier League ce soir en Angleterre, mais de la Coupe de la Ligue ! Hier, Chelsea s’est sorti du piège Newcastle après l’égalisation miraculée de Mudryk à la dernière minute (1-1), avant de s’imposer aux tirs au but (4-2). Les Blues ont fait le travail, c’était donc à Liverpool cette fois-ci d’écarter West Ham dans ces quarts de finale. Un match à enjeu entre deux équipes en forme en championnat.

Hélas pour les Hammers, la rencontre a vite tourné à l’avantage des Reds. Dominik Szoboszlai a montré la voie (28e), avant que Curtis Jones (56e) et Cody Gakpo (71e) ne prennent le relais afin d’enterrer les espoirs londoniens. Pourtant, il en a fallu de peu pour que Jarrod Bowen réduise le score (77e). Un but certes, mais trop tardif pour West Ham, mangé par l’intensité à Anfield (29 tirs à 2). Mohamed Salah (82e) et Curtis Jones (84e), encore lui, viendront d’ailleurs conclure le succès de Liverpool. À l’arrivée, les Irons s’inclinent sur le score lourd de 5-1 et laissent filer les Reds en 1/2 finale de League Cup.