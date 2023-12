League Cup : Chelsea élimine Newcastle dans un match complètement fou !

Après une belle victoire face à Sheffield en Premier League (2-0), Chelsea enchaînait une rencontre capitale ce mardi soir en League Cup. En effet, les Blues ouvraient les portes de son mythique stade de Stamford Bridge à Newcastle. Des Magpies revanchards et bien déterminés à faire le plein de confiance suite à la déception européenne où les joueurs d’Eddie Howe ont terminé derniers de leur groupe de Ligue des Champions, synonyme d’élimination totale des compétitions européennes - Europa League comprise. Pour cette affiche, Mauricio Pochettino alignait un 4-2-3-1 classique avec Đorđe Petrović dans les cages et sa défense composée de Levi Colwill, Thiago Silva, Benoît Badiashile et Axel Disasi. Devant, le duo défensif Moisés Caicedo et le capitaine Conor Gallagher étaient rejoints par les soutiens offensifs Enzo Fernandez, Raheem Sterling et Conor Palmer. En pointe, on retrouvait Nicolas Jackson.

Du côté de Newcastle, pas de grosse surprise également dans les rangs de Howe qui devaient composer avec beaucoup d’absences. Le portier Martin Dúbravka palliait la blessure de Nick Pope. Le gardien slovaque pouvait compter sur une défense à quatre avec Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Sven Botman et Valentino Livramento. Dans l’axe, on retrouve le trident articulé Lewis Miley, Bruno Guimarães et Sean Longstaff. Les Magpies s’appuyaient sur une ligne de trois attaquants avec Miguel Almirón, Callum Wilson et Anthony Gordon. A Londres, ce mardi soir, Chelsea a bataillé, notamment en première mi-temps, pour empocher un superbe résultat. Et bien que Newcastle ait été d’une efficacité létale, punissant les Blues sur la moindre belle situation offensive, les Londoniens ont su accrocher la séance de tirs au but. Les Blues continuent donc l’aventure en League Cup en disposant de Newcastle (1-1, 4-2 tab). Dans les deux autres rencontres de League Cup prévues ce mardi soir, Fulham s’est qualifié pour le tour suivant après une séance de tirs au but remporté contre Everton (1-1, 6-7 tab), tandis que Port Vale s’est fait corriger par Middlesbrough (0-3).

La domination des Blues récompensée !

Le début de la rencontre a été mouvementé. Servi à l’entrée de la surface de réparation adverse, Conor Gallagher a déclenché une frappe puissante, à la suite d’un coup franc assez lointain, qui est venue s’écraser sur la transversale de Martin Dubravka (7e). Un manque de bol des Blues qui a été puni immédiatement. En effet, sur une énorme erreur de relance du défenseur français Benoît Badiashile, Callum Wilson, qui venait de voir sa contre-attaque stoppée par le défenseur français, a pu profiter de cette erreur de jugement pour reprendre le ballon et ouvrir le score d’un tir croisé de l’extérieur du droit pour les Magpies (16e, 0-1). Ensuite, Chelsea a tenté de réagir avec une belle frappe de Cole Palmer après avoir éliminé Lascelles mais Dubravka a bien repoussé le danger (22e). Puis avec Raheem Sterling qui a armé un tir du droit contré par Guimarães in extremis sur sa ligne (29e). A la pause, les Londoniens étaient menés malgré quelques opportunités franches et ont, en plus, dû encaisser la sortie sur blessure d’Enzo Fernandez, remplacé par Armando Broja (31e) qui a bien cru égaliser sa première tentative mais la réalisation a été refusée pour une position de hors-jeu (38e).

En seconde période, les deux entraîneurs ont réalisé des changements avec l’entrée de Malo Gusto à la place de Levi Colwill, tandis que Sven Botman et Emil Krafth ont cédé leur place respectivement à Dan Burn et Kieran Trippier. Décidément la malédiction des blessures s’est poursuivie pour ces deux équipes. Après Enzo Fernandez de Chelsea, c’était au tour d’Anthony Gordon de Newcastle d’abandonner ses coéquipiers en raison d’une douleur à la jambe gauche. Il a été remplacé par Matthew Ritchie. La domination londonienne a continué à l’image de cette occasion de Sterling sur une passe de Jackson, encore repoussée par Dubravka (56e). A noter que Christopher Nkunku est entré en jeu, sa première en compétitions officielles avec ses nouvelles couleurs, pour remplacer Nicolas Jackson. Et sur une erreur de remise de la tête de Trippier pour son gardien après un centre de Gusto, Mykhaïlo Mudryk a égalisé en toute fin de rencontre (90e+1). Au cours de la séance de tirs au but, Chelsea a verrouillé sa qualification en réussissant ses quatre premières tentatives, alors que Trippier et Ritchie ont loupé le coche.