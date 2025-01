Le FC Barcelone a encore besoin d’une grosse somme pour débloquer le dossier Marcus Rashford

Personne ou presque ne fait mystère des discussions entre le FC Barcelone et Manchester United pour Marcus Rashford. L’Anglais a fait du club catalan son point de chute idéal pour se relancer, après plusieurs mois, voire années, compliqués à Old Trafford. Autrefois adulé, l’Anglais est cette fois la cible des critiques en raison de performances en chute libre et d’une vie privée trop débridée, trop nocturne pour certaines observateurs, et même des personnes au sein des Red Devils. Mais les négociations n’avancent plus vraiment depuis quelques jours.

La raison est simple, les finances du Barça sont encore trop exigües pour permettre l’arrivée de l’attaquant anglais. «Nous nous occupons de la question du fair-play, alertait Deco, le directeur sportif, à Sport il y a quelques jours. Dans les derniers jours, si nous pouvons renforcer l’équipe, nous essaierons de le faire, mais pour l’instant, il n’y a rien. La priorité est de prolonger les joueurs importants de l’équipe, puis nous pourrions nous concentrer sur un ou deux renforts, mais ce n’est pas quelque chose que l’entraîneur nous a demandé de faire non plus.»

L’écart est encore trop grand entre les deux clubs

Les réunions s’enchainent, les jours passent et les délais s’amenuisent pour venir à bout des discussions. La réalité est que les Culés auront du mal à boucler le prêt de Rashford. Les écarts économiques sont encore trop importants avec Manchester United. Le Barça est en capacité de prendre en charge un tiers de son salaire, soit 6 M€ brut (3 M€ net environ) sur les 18 que touche le joueur en Angleterre, rapporte Sport. Il faut encore trouver au moins 6 M€ pour débloquer ce dossier où toutes les parties sont prêtes à faire des efforts, mais dans la limite du raisonnable.

Pour cela, il n’y a pas d’autres choix que de se débarrasser d’un joueur avec un gros salaire. Tous les regards se tournent vers Ansu Fati mais celui-ci ne veut pas partir, malgré les pistes existantes pour lui. Sans son départ, le Barça est coincé. C’est là où le bât blesse pour le moment. MU n’est pas non plus disposé à couvrir les 50% restants du salaire de Marcus Rashford, d’où la nécessité d’atteindre le chiffre évoqué plus haut et non pas de trouver seulement 3 M€. Tout le monde est en train de le comprendre dans ce dossier, même le principal intéressé, qui commence à étudier la possibilité de rester chez lui, à Manchester.