Ligue 1 : Lens et Lorient se quittent dos à dos

Pour la rencontre de 17h, le FC Lorient recevait le FC Lens pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Les Merlus, à domicile, espéraient s’éloigner de la zone rouge et faire tomber une équipe qui pensait peut-être à sa rencontre de Ligue des Champions face au PSV dans quelques jours. C’était là le piège pour la formation de Franck Haise : ne pas avoir la tête ailleurs alors que la forme du moment était positive en championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Lens 13 11 -1 3 4 4 12 13 14 Lorient 11 11 -5 2 5 4 15 20

Mais dans cette rencontre, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence. Florian Sotoca avait trouvé la barre au retour des vestiaires après une première période assez calme. Elye Wahi s’était aussi illustré du côté Lensois avec une belle frappe alors que Lorient avait répondu avec un face-à-face manqué par Kroupi. Mais avec une pluie torrentielle qui est apparue dans le dernier quart d’heure en plus d’un vent violent, la rencontre n’a plus ressemblé à rien. Et les deux équipes se quittent donc sur un 0-0. Au classement, Lens reste à la 8e place alors que Lorient peut-être relégable à l’issu de la journée si Metz s’impose face à l’OL.