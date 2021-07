Le casse-tête monumental de la Juventus avec les fins de contrat

La suite après cette publicité

Habituée à jouer un rôle majeur lors des mercatos, la Juventus est plutôt calme sur ce marché des transferts estival 2021. Outre la signature définitive de Weston McKennie qui était prêté par Schalke 04, la Vieille Dame n'a pour le moment pas été active et les supporters s'impatientent certainement. Il faut dire qu'en coulisses, les dirigeants bianconeri ont plus de travail sur les joueurs en fin de contrat. Cet été, Gianluigi Buffon a fini son contrat et est parti à Parme, tandis que Giorgio Chiellini est libre mais doit normalement prolonger jusqu'en juin 2022 dans les prochains jours.

Justement, 2022, parlons-en. C'est précisément la saison prochaine que la Juve risque de perdre plusieurs éléments clés si elle ne passe pas à l'action pour les prolonger. Six joueurs ont en effet un bail qui se termine en juin prochain. Bien évidemment, le plus important d'entre eux Cristiano Ronaldo. Malgré des envies d'ailleurs ces dernières semaines, et l'intérêt prononcé du Paris Saint-Germain, l'international portugais est toujours là et pourrait rester avec une prolongation jusqu'en 2023. Mais ce n'est pas le seul problème à régler du côté du Juventus Stadium.

Le cas Dybala aussi important

Deuxième arme offensive après CR7, Paulo Dybala sera aussi libre dans un an. L'Argentin entre dans les plans du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri qui veut le prolonger, mais le dossier traîne un peu. Et avec une valeur marchande d'environ 50 M€, pas question de le laisser partir libre prochainement. Un bail bientôt expiré, c'est aussi le cas pour l'ailier italien Federico Bernardeschi, sacré champion d'Europe avec l'Italie il y a quelques semaines comme Chiellini. Il y a donc du travail sur le plan offensif, mais aussi un peu plus bas sur le terrain.

Sur le plan défensif, le très rapide Juan Cuadrado (33 ans) est dans la même situation avec un bail qui prendra fin en juin 2022. Mais pour le moment, rien ne filtre concernant son avenir, que ce soit à la Juve ou ailleurs. Enfin, les dirigeants vont devoir se pencher sur les dossiers Mattia De Sciglio, rentré de son prêt à l'OL, et Mattia Perin, deuxième gardien derrière Wojciech Szczesny cette saison. Beaucoup de travail donc, sans oublier les prêts d'Alvaro Morata (Atlético) et Federico Chiesea (Fiorentina) qui prendront fin.