Real Madrid : la presse espagnole recadre Kylian Mbappé après son coup de gueule

Hier soir, nous avons vécu un multiplex de folie. Et ce Benfica-Real Madrid a eu d’énormes conséquences. En France, le but inscrit à la dernière seconde par Anatolii Trubin a éliminé l’Olympique de Marseille. De quoi enfoncer le club phocéen un peu plus dans la crise. En Espagne, cette défaite 4-2 est une humiliation pour le Real Madrid, car le club merengue a été éjecté du top 8 et affrontera Bodo/Glimt ou… Benfica en barrages. Une contre-performance qui a provoqué le coup de gueule de Kylian Mbappé en zone mixte.

Mbappé ne s’arrête plus de marquer…

«La semaine dernière, on a fait de bons matchs, mais pas aujourd’hui, et on a besoin de régularité. Il nous manque un peu de tout. Je ne dirais pas que c’est juste un problème d’attitude ou de jeu, je pense que c’est un problème général, et en Ligue des Champions, chaque détail compte. Si on ne donne pas tout pour gagner un match… Je n’ai pas d’explication claire. On manque de constance dans notre jeu, c’est un problème qu’on va devoir résoudre. On ne peut pas être bons un jour et mauvais le lendemain, ce n’est pas le propre d’une équipe championne. C’est dur à encaisser parce qu’on voulait profiter du mois de février pour progresser, mais on mérite tout simplement notre position actuelle. Benfica méritait de gagner. J’ai vu Benfica jouer pour sa survie, et je n’ai pas vu ça de notre côté ».

Sur le papier, le capitaine de l’équipe de France ne fait pas partie des Merengues les plus pointés du doigt. En s’offrant un doublé, Mbappé a conforté sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 réalisations. Il a également dépassé le record de Cristiano Ronaldo en devenant le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts en phase de ligue/groupe de la Ligue des Champions. Avec 36 buts marqués en 29 matches, l’ancien Parisien confirme qu’il reste en très grande forme. Mais en Espagne, son bilan comptable ne l’excuse pas totalement des déconvenues du Real Madrid. Marca souligne, par exemple, l’absence de Mbappé, de Vinicius Jr et de Brahim Diaz dans la surface madrilène au moment du coup franc de la dernière chance de Benfica. Le quotidien madrilène s’interroge sur les motivations de ces trois joueurs qui ne viennent pas défendre sur la toute dernière action du match. Et ce n’est pas tout.

… mais il ne défend pas

Dans l’émission El Larguero de la radio Cadena SER, le journaliste Antonio Romero a pointé du doigt l’« abandon intolérable » dont ont fait preuve Vinícius et Mbappé dans ce match, « même s’ils marquent beaucoup de buts à la fin de la saison », avant d’envoyer un message au numéro 10 merengue. « Mbappé est spectaculaire devant le but, mais il doit aussi retrousser ses manches. Pas beaucoup, mais il doit le faire », a-t-il déclaré, imité par Jesus Gallego. « Il dit que le dernier but de Benfica était honteux, mais il était sur le terrain et n’est pas descendu pour le défendre. Au final, marquer des buts est une chose, mais s’impliquer dans le jeu de l’équipe en est une autre ».

Vous l’aurez compris, c’est l’éternel débat sur l’implication de Mbappé dans les tâches défensives de son équipe qui ressurgit. Un débat qui a longtemps existé au PSG et qui se poursuit de l’autre côté des Pyrénées. « J’ai toujours dit que Mbappé, en tant que buteur, je le veux dans mon équipe, mais je demanderais plus à Mbappé. Je lui demanderais d’avoir plus d’influence dans le jeu, plus de leadership et de se soucier davantage de l’équipe. Car il est vrai que si vous lui passez trois ballons, il en marque deux. Avoir un attaquant comme lui, c’est une assurance-vie, mais je pense qu’il faut demander plus à Mbappé », a conclu Manu Carreño. La star du Real Madrid est prévenue.