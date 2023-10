Man United : Peter Schmeichel s’en prend à André Onana

Si Manchester United traverse actuellement une crise totale, c’est en grande partie à cause de plusieurs paramètres dont la méforme du gardien camerounais André Onana, recruté lors du dernier mercato d’été pour 52,5 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan. Interrogé à ce sujet, l’ancienne gloire Peter Schmeichel pense que le mauvais début de vie d’Andre Onana à Manchester United a commencé à affecter le moral et la confiance de ses coéquipiers, car les performances sujettes aux erreurs du Camerounais ont coûté cher aux Red Devils :

La suite après cette publicité

«Je pense qu’une grande partie des erreurs d’Onana est due à la pression. Je lui ai parlé après le Bayern. Je lui ai également parlé après Galatasaray et il était très déçu des erreurs qu’il avait commises. Mais il faut attendre d’y réfléchir et de l’analyser après le match ou la nuit ou autre. Vous devez être prêt pour le match suivant. Si vous ne l’êtes pas, vous ferez encore la prochaine erreur. Et maintenant, toutes ses erreurs ont bouleversé l’équilibre de l’équipe. Ils ne lui feront plus jamais confiance désormais, et mon dieu, que ce n’est pas bon pour lui», a alors déclaré l’ancien gardien international danois.