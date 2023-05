José Anigo hallucine après le message d’Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

La sortie médiatique polémique d’Hatem Ben Arfa sur Jean-Michel Aulas ne passe pas. Pour avoir osé critiquer le désormais ex-patron de l’Olympique Lyonnais, HBA s’est attiré les foudres de son ancien agent, Frédéric Guerra. Mais pas seulement. Sous le post de Guerra sur sa page Facebook, un certain José Anigo y est également allé de son commentaire.

« Fred, je ne peux pas croire ce que je lis de la part de Hatem. Je suis pur marseillais et mon cœur sera toujours OM !! Mais pour connaître un peu Aulas, cet homme a été et restera pour longtemps un exemple comme président de club, j’ai du respect pour lui aussi en tant qu’homme il a toujours défendu son club bec et ongles et a construit ce club au fil des années, mais l’ingratitude mon ami est omniprésente dans le foot ont est bien placé pour le savoir !! », a-t-il répondu sur Facebook, dans des propos relayés par RMC Sport.

À lire

OL : Hatem Ben Arfa se fait détruire par son ancien agent