Copa América 2024 : le Brésil accroché, le Costa Rica s’impose

Dans la nuit du 2 au 3 juillet, le Brésil et la Colombie s’affrontaient dans le cadre de la troisième et dernière journée des phases de groupes de la Copa América. Un match sans grande importance puisque la Colombie était déjà assurée de terminer en tête du groupe D, tandis que le Brésil était quasiment sûr de finir à la deuxième place. Dans une rencontre assez équilibrée, la Seleçao a rapidement ouvert le score, grâce à Raphinha (12ᵉ), avant d’être rejointe juste avant la mi-temps par Daniel Munoz (45+2ᵉ). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (1-1) et rejoignent les quarts de finale de la compétition.

Le Brésil, sans Vinicius, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, affrontera l’Uruguay de Marcelo Bielsa (le 7 juillet, 3h), tandis que les Colombiens feront face au Panama (le 7 juillet, 0h). Dans l’autre match de cette nuit, le Costa Rica a battu le Paraguay (2-1). Francisco Calvo a rapidement ouvert la marque pour les Costariciens (3ᵉ), avant qu’Alcocer mette le but du break (7ᵉ). Sosa a réduit la marque pour les Paraguayens en seconde mi-temps (55ᵉ). Respectivement troisième et quatrième du groupe D, les deux équipes sont éliminées de cette Copa America.