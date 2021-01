AVB confirme l'intérêt de l'OM pour Pol Lirola

Annoncé tout proche de l'OM par la presse italienne ce samedi, Pol Lirola n'a jamais été aussi proche de Marseille. Sky Italia annonçait même cet après-midi que l'arrivée du latéral droit espagnol de la Fiorentina pouvait être bouclée dès aujourd'hui. Mais il faudra attendre sans doute un peu plus longtemps.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le sujet avant le match face à Dijon, André Villas-Boas a confirmé l'intérêt du club phocéen pour Pol Lirola : « on a l'option avec Lirola mais aussi avec d'autres, on va voir si on peut confirmer dans les prochains jours. C'est un poste qu'on cherchait déjà à la fin du mercato d'août », a déclaré le coach portugais de l'OM au micro de la chaîne Téléfoot. Outre Lirola, Marseille lorgne également le jeune latéral américain du Dallas FC Bryan Reynolds et Lutsharel Geertruida (20 ans) qui évolue au Feyenoord Rotterdam.