Premier League : Manchester City assure l'essentiel contre Southampton

Mieux sur les dernières semaines malgré un match nul mardi contre West Bromwich Albion (1-1), Manchester City (9e) se déplaçait sur la sensation du début de saison en Angleterre : Southampton (3e). Un match entre deux techniciens réputés puisque Ralph Hasenhüttl défiait Pep Guardiola. Et pour ce match, l'entraîneur autrichien optait pour un 4-4-2 avec Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard et Bertrand pour protéger McCarthy. Ward-Prowse et Romeu se retrouvaient dans le cœur du jeu tandis que Walcott et Djenepo prenaient les ailes. Enfin, Ings et Adams étaient associés en attaque. Manchester City s'établissait de son côté dans un 4-2-3-1 avec Ederson dans les cages derrière Walker, Stones, Dias et Cancelo. Gundogan et Rodri formaient le double pivot. Enfin, Torres prenait la pointe de l'attaque derrière Silva, De Bruyne et Sterling.

Et ce match débutait sur de très bonnes bases sous l'impulsion des joueurs de Southampton. Moussa Djenepo tentait une première frappe (5e) avant que Theo Walcott s'illustre d'un bon mouvement individuel (6e). Manchester City répondait immédiatement et Joao Cancelo frappait en force (13e). Dans la foulée, Rodri ouvrait le score, mais il était finalement signalé hors-jeu (15e). Ce n'était que partie remise puisque Manchester City marquait dans la foulée. Kevin De Bruyne s'appuyait sur la droite avec Bernardo Silva et servait devant le but Raheem Sterling qui ouvrait le score du plat du pied (16e). Même si les joueurs de Pep Guardiola avaient pris l'avantage, Southampton ne se laissait pas faire et Theo Walcott mettait Ederson Moraes à contribution (21e).

Manchester City loin d'être souverain

Très dangereux et s'appuyant sur le jeu long d'un Jannik Vestergaard très intéressant, les joueurs de Southampton mettaient particulièrement la pression sur le camp des Sky Blues. Malheureusement pour les Saints, leur meilleur buteur, Danny Ings devait sortir sur blessure (40e). Il laissait ainsi sa place à Nathan Tella (41e). Au retour des vestiaires, Southampton continuait de jouer sur la vitesse de ses ailiers et faisait mal à la défense des Sky Blues. Pourtant cela ne suffisait pas pour marquer et c'est bien Manchester City qui se procurait les occasions les plus tranchantes.

Bernardo Silva obligeait ainsi Alex McCarthy à effectuer une parade (54e) avant que sur un contre déclenché par le Portugais, Kevin De Bruyne manque de puissance pour tromper le gardien (70e). Ilkay Gündogan mettait aussi le gardien de Southampton à contribution avec une lourde frappe de l'extérieur de la surface (78e). Malgré de belles séquences collectives en fin de match, Southampton ne parvenait pas à marquer. Manchester City s'impose donc 1-0 et remonte à la cinquième place à un point de son adversaire du jour. Pour autant, les Sky Blues restent à huit points du leader Liverpool avec un match de retard.

