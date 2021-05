Esteban Andrada plaît à l'OM

La suite après cette publicité

Steve Mandanda (36 ans) le sait, l'Olympique de Marseille lui cherche un concurrent pour cet été. Le nom d'Alban Lafont (22 ans), qui est actuellement impliqué dans les barrages pour le maintien en Ligue 1 avec le FC Nantes, a notamment été évoqué et confirmé par La Provence il y a quelques jours. Mais d'autres pistes existent à l'étranger.

Dans sa quête, le club phocéen a évidemment demandé à Jorge Sampaoli s'il avait un ou des noms à proposer. Et sans surprise, l'une de ses pistes mène à l'Argentine natale du technicien olympien. Selon les informations de Olé, l'OM est intéressé par Esteban Andrada (30 ans), portier de Boca Juniors. Son profil (1m93, 81 kg) et son expérience colleraient avec les critères recherchés par les pensionnaires de l'Orange Vélodrome.

Pas d'offre concrète

L'écurie argentine ne lui fermera pas la porte en cas de bonne offre, assure le quotidien sportif argentin. Sous contrat jusqu'en 2023, le gardien de but dispose d'une clause libératoire fixée à 20 M€. Ce tarif pourrait toutefois être négocié d'autant que les deux formations semblent posséder des intérêts communs. Un autre joueur de Boca, Cristian Pavon (25 ans), figure en effet dans les petits papiers marseillais.

Et Olé murmure en effet que Dario Benedetto (31 ans), qui ne compte plus vraiment pour Sampaoli et intéresse son ancien club, pourrait entrer dans une opération d'envergure. Toujours est-il que, pour l'heure, l'OM n'a présenté aucune proposition concrète aux Xeneizes pour son international albiceleste (4 sélections). Le chantier est en tout cas ouvert.