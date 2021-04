OM : des discussions avec Alban Lafont ?

La suite après cette publicité

Seul joueur qui sort vraiment la tête de l'eau cette saison à Nantes, Alban Lafont, le portier des Espoirs, ne compte pas faire de vieux os chez les Canaris, actuels 19es de Ligue 1. Il a d'ailleurs prévenu ses dirigeants. Le gardien de l'équipe de France Espoirs, qualifiée ce mercredi pour les quarts de finale de l'Euro des moins de 21 ans, a des envies d'Europe. Si le FCN dispose d'une option d'achat estimée à 7 millions d'euros pour le portier propriété de la Fiorentina jusqu'en 2024, ce dernier ne veut ni des Canaris, ni de la Viola.

Alors que, selon RMC Sport, les avocats et le père du joueur seraient en discussions avec plusieurs gros clubs français et européens pour la prochaine saison, un nom est sorti du chapeau. Selon le journal 20 Minutes, des discussions ont déjà commencé entre notamment plusieurs clubs du Top 6 actuel français et le père d'Alban Lafont. Et l’Olympique de Marseille fait partie de ceux-là. De son côté, Ouest-France est plus prudent. Pour le média, aucun contact ne semble exister entre les deux parties. "C’est une possibilité comme beaucoup d’autres", lui glisse un proche du dossier. Il faudra encore attendre un peu pour connaître l'identité de la relève de Steve Mandanda à l'OM.