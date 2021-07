Un champion du monde 94 brésilien détruit Neymar

Il n’est pas le champion du monde 1994 brésilien le plus connu médiatiquement, mais Luís Antônio Corrêa da Costa, dit Müller, sait se faire remarquer. Ce dernier a en effet donné une interview au média italien TMW. Un entretien dans lequel l’ancien joueur de São Paulo âgé aujourd’hui de 55 ans cartonne un certain Neymar.

La suite après cette publicité

« Il est surestimé, il ne vaut pas tout cet argent que le Paris Saint-Germain a mis sur lui aussi parce qu'il n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Attention, c'est un grand joueur, mais à mon avis les très grands joueurs se comptent à peine sur les doigts d'une main. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo le sont et ils l'ont prouvé sur le terrain. Neymar est plus valorisé en dehors que sur le terrain. » Le Parisien appréciera…