Yaya Touré nommé entraîneur adjoint de l'Olimpik Donetsk

Après sa dernière expérience de joueur au Qingdao Huanghai, Yaya Touré rejoint le cercle des entraîneurs. Aujourd'hui âgé de 37 ans, l'ancien milieu de terrain ivoirien vient d'être nommé entraîneur adjoint de l'Olimpik Donetsk, en Ukraine.

«Merci à l'Olimpik Donetsk pour son merveilleux accueil. Je me réjouis de transmettre mes connaissances, d'aider l'équipe et de continuer à apprendre ici», a déclaré Yaya Touré via un post sur son compte Twitter.

