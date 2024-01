Real Madrid : le débat autour du poste de gardien fait rage !

Mercredi soir, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid nous ont offert une belle rencontre. Des buts, du spectacle, et une victoire des Merengues sur le score de 5-3. Et après la rencontre, il y avait un sujet qui a animé les débats sur les nombreuses émissions de télévision et de radio qui existent chez nos voisins ibériques. C’est le poste de gardien de but. La blessure de Thibault Courtois a obligé le Real Madrid à recruter un gardien l’été dernier, et c’est Kepa Arrizabalaga qui avait été choisi. Même s’il est vrai qu’il avait connu quelques péripéties du côté de Chelsea, où il n’avait pas totalement convaincu, c’était évident qu’il venait pour être titulaire indiscutable jusqu’au retour du portier belge.

La suite après cette publicité

Personne n’avait imaginé, à l’époque, qu’Andriy Lunin puisse ne serait-ce qu’envisager la perspective d’être titulaire. Surtout que le portier ukrainien n’avait jusqu’ici jamais montré tout ce qui était attendu de lui, que ce soit lors de ses prêts ou lors des quelques opportunités qu’il a pu avoir avec les Merengues. Pourtant, quelques mois plus tard, beaucoup de Madrilènes veulent le voir titulaire. Un débat qui ne date pas d’hier, mais qui s’est encore accentué après ce derby madrilène. Sans être foncièrement mauvais si ce n’est sur ce troisième but colchonero où sa sortie un peu approximative engendre le but contre son camp d’Antonio Rüdiger, il aurait pu bien mieux faire.

À lire

L’Arabie saoudite prend cher en Espagne

L’opinion publique penche pour Lunin

Surtout, son principal problème est clairement ce manque de sérénité et de sécurité qu’il transmet, notamment dès qu’un centre arrive dans sa surface. Sur sa ligne, il est certes capable de sortir de sacrés arrêts… Comme de se trouer à moitié sur certaines situations où une parade n’est clairement pas impossible. Lunin, lorsqu’il a joué, pendant la blessure à l’épaule du Basque notamment, a démontré être au niveau pour occuper le poste de numéro 1 tout comme il a transmis de très bonnes sensations. Les stats vont d’ailleurs dans le sens de l’Ukrainien : 6 buts encaissés en 10 matchs, contre 16 réalisations encaissées en 17 rencontres pour l’Espagnol. Carlo Ancelotti lui continue de botter en touche lorsqu’il est interrogé à ce sujet. « Nous allons choisir le gardien : ce sera Kepa ou ce sera Lunin », lançait-il encore après la demi-finale. Pour une bonne partie des fans et des journalistes en revanche, il ne devrait plus y avoir d’hésitation.

La suite après cette publicité

« Je pensais que Lunin allait jouer et je pense qu’il ouera dimanche. C’est le seul problème qui perturbe la tranquillité d’Ancelotti, Kepa est un gardien qui ne donne pas de sécurité, il est bon sous sa barre mais il ne sait pas sortir et il y a des doutes évidents », s’est par exemple emporté le journaliste Antonio Romero sur la Cadena SER. « Moi je pense que Lunin a gagné le débat sans jouer ce soir », a pour sa part lancé son collègue Pablo Pinto, alors que Jesus Gallego a un peu taclé la gestion du coach italien : « le problème, c’est Ancelotti qui l’a créé. Si un gardien a joué six matchs de suite en étant bon, tu lui fais confiance et tu insistes, ne le change pas. Changer de gardien chaque semaine, ce n’est pas sérieux ». Autant dire que la composition de Carlo Ancelotti dimanche pour la finale - face au vainqueur du duel Osasuna-Barça - sera scrutée de très près…