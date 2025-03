La Kings League arrive en France avec Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan et Jules Koundé

La Kings League, tournoi de football à sept lancé par Gerard Piqué, s’installe en France. L’annonce a été faite ce dimanche sur la chaîne Twitch du streamer AmineMaTue, qui présidera l’une des équipes. Aux côtés du vidéaste, d’anciens joueurs comme Adil Rami et Jérémy Menez ainsi que les internationaux tricolores Aurélien Tchouaméni et Jules Koundé se joignent au projet. Après avoir conquis l’Espagne, l’Italie, le Mexique et le Brésil, cette ligue, pensée comme une alternative moderne au football traditionnel, promet un spectacle inédit pour tenter de conquérir les fans français.

La suite après cette publicité

On va se RÉGALER, les 8 présidents :



▫️ Équipe Tchouaméni, Koundé et Maignan

▫️ Équipe d’Amine, Nasri et Ménez

▫️ Équipe de Domingo

▫️ Équipe de Kameto

▫️ Équipe de Michou

▫️ Équipe de PFUT

▫️ Équipe de Rami

▫️ Équipe de Biaggi, Squeezie et Djilsipic.twitter.com/iSahzjqUQR — Foot Mercato (@footmercato) March 9, 2025

D’autres personnalités du web, dont Squeezie, Michou et Kameto, prendront également la tête d’équipes. Lamine Yamal sera, lui aussi, de la partie et annoncera son effectif le 31 mars. Forte du succès de la Kings World Cup au Mexique, qui a réuni en moyenne 530 000 spectateurs sur les directs en France par match lors de cette première édition, et qui avait réuni des stars comme Neymar et Eden Hazard, l’édition française bénéficiera cette fois-ci d’une diffusion sur M6+, marquant ainsi l’entrée de la compétition dans un nouveau marché télévisé.