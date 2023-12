Liga : le Real Madrid torpille le Villarreal de Marcelino et reprend la tête !

Dauphin de Girona, le Real Madrid pouvait doubler le leader ce dimanche soir pour le compte de la 17e journée de Liga. Les Merengues recevaient Villarreal (14e), une équipe en difficulté ne comptant que trois points d’avance sur le Celta de Vigo premier non relégable. Pour ce match, Carlo Ancelotti misait sur un 4-4-2 losange classique où Andriy Lunin était préféré à Kepa Arrizabalaga. Au milieu, on retrouvait du beau monde avec Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric et Jude Bellingham tandis que Brahim Diaz accompagnait Rodrygo Goes en attaque. De son côté, Villarreal, misait sur un 4-4-2 à plat avec une charnière Aïssa Mandi - Raul Albiol. Le double pivot était composé de Dani Parejo et Étienne Capoue avec Ilias Akhomach et Alex Baena sur les ailes. Devant, Gerard Moreno et José Luis Morales étaient associés en attaque.

Après un début de rencontre assez calme où les deux équipes se jaugeaient, le Real Madrid décidait de monter en puissance tout doucement. Tout d’abord, Luka Modric armait une lourde frappe enroulée du droit qui venait toucher la barre transversale d’un Filip Jørgensen tout heureux sur le coup (22e). Dans la foulée, le Real Madrid parvenait à forcer la solution. Sur la droite, Lucas Vazquez lançait Luka Modric dont le centre vers la surface adverse trouvait Jude Bellingham qui venait dévier victorieusement le ballon (1-0, 25e). Une nouvelle réalisation pour l’Anglais, sa treizième en Liga, et qui permettait au club de la capitale espagnole de poursuivre la rencontre avec beaucoup de tranquillité. Sur corner, Toni Kroos envoyait un ballon dangereux dans la surface. S’en suivait alors un cafouillage où Rodrygo Goes, l’homme en forme des dernières semaines, allait doubler la mise sans trembler (2-0, 39e).

Un Real Madrid tout simplement trop fort

Le Brésilien passait même proche du doublé dans la foulée. Lancée dans la profondeur par Jude Bellingham, Rodrygo Goes était néanmoins bien bloquée par Aïssa Mandi (44e). Au retour des vestiaires, le Real Madrid reprenait le contrôle des opérations et continuait de dictait son tempo. Cependant, une passe en profondeur de Dani Parejo mettait la défense de la Casa Blanca en difficulté et José Luis Morales allait conclure pour relancer le suspense (2-1, 55e). Une réaction bien trop courte puisque le Real Madrid a réaccéléré. Rodrygo Goes tombait une nouvelle fois sur Filip Jørgensen (57e) mais son compère Brahim Diaz sortait du chapeau de Carlo Ancelotti. Moins en vue sur le début de match, il allait s’offrir une percée magique où il faisait de Jorge Cuenca son jouet avant d’ajuster le gardien danois de Villarreal (3-1, 65e).

Le Real Madrid semblait avoir fait le plus dur avec ce troisième but et Luka Modric venait éteindre tout suspense. Servi par Rodrygo Goes qui profitait d’une mésentente entre Étienne Capoue et Dani Parejo, le Croate ne se faisait pas prier pour conclure et alourdir un peu plus le résultat de cette partie (4-1, 68e). Dès lors, la suite de cette partie était bien moins animée. Fort de son avantage, le Real Madrid s’est retrouvé davantage en gestion. Finalement, les Merengues s’imposent 4-1 et grimpent à la première place de la Liga. Le club madrilène dispose d’un point d’avance sur Girona (qui joue demain soir contre Alavès), de sept unités d’avance sur le FC Barcelone et de huit sur l’Atlético de Madrid (un match en moins). Quatorzième, Villarreal reste à trois longueurs de la zone rouge.