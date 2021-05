Real Madrid : Zinédine Zidane toujours plus flou sur son avenir

Deux rivaux pour un titre. Ce samedi, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se disputaient à distance le fauteuil de leader de Liga et donc la couronne de champion d'Espagne, la saison 2020-2021 arrivant à son terme. Pour cette 38ème journée du championnat espagnol, les Merengues ont fait le travail en prenant les trois points contre le Villarreal d'Unai Emery (2-1), grâce à un excellent Karim Benzema. Mais du côté du stade José Zorrilla, les Colchoneros ont renversé la vapeur et se sont finalement également imposés 2-1 contre le Real Valladolid, condamné à la relégation. L'Atlético de Diego Simeone est donc sacré champion d'Espagne pour la 11ème fois de son histoire.

En conférence de presse d'après match, la prise de parole de Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, était forcément très attendue. D'autant plus que le technicien français est annoncé sur le départ du banc de la Casa Blanca et a ainsi peut-être dirigé son dernier match à la tête du club madrilène, même si son contrat court toujours jusqu'en juin 2022. Devant les journalistes, ZZ a d'abord souhaité féliciter le champion d'Espagne. « Il faut féliciter l'Atlético, qui le mérite aussi. Ils ont fait une grande saison », a-t-il dans un premier temps lancé, avant d'être relancé sur son avenir et de poursuivre.

Zinedine Zidane entretient le flou sur son avenir

« Le plus important, ce n'est pas moi mais ce qu'ont fait tous les joueurs cette saison. Je suis très fier de mes joueurs, c'est un jour pour féliciter toute l'équipe. Mon avenir ? Nous verrons, nous allons parler avec le club mais pas tout de suite. Vous savez très bien la saison que nous avons vécue et à la fin, nous n'avons rien gagné. Nous savons ce que nous devons faire au Real. Le plus important ici, ce sont les joueurs et les supporters. Il faut être fier de ce qu'ont fait les joueurs, dans la difficulté. Ils ont tout donné sur le terrain. »

« Vous verrez bientôt ce qui va se passer. Pas seulement avec moi, mais pour tout le club la saison prochaine », a également ajouté le Ballon d'Or 1998. Le message de Zinédine Zidane est clair : aucune décision le concernant n'a pour le moment été prise et il doit encore discuter avec son président, Florentino Pérez, afin de définir les contours de son avenir et de celui du club. Toujours est-il que l'entraîneur de 48 ans n'a pas non plus clairement indiqué qu'il souhaitait rester au Real Madrid. De quoi entretenir le flou sur son avenir et alimenter encore un peu plus les rumeurs d'un départ du banc merengue cet été.