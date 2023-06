Ajaccio - OM : enquête ouverte pour l’agression d’un journaliste corse

La justice a ouvert une enquête pour «violences aggravées et vol aggravé» après l’agression samedi soir d’un journaliste de France 3, qui couvrait à la rencontre sous haute tension entre Ajaccio et Marseille, lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Le club corse a dénoncé l’agression d’un enfant malade et de sa famille dans l’enceinte du Stade François Coty. Ce journaliste de France 3 Corse ViaStella a été agressé par des supporteurs marseillais dans une station-service à proximité du stade.

«De premiers éléments font état de violences importantes commises par un groupe d’individus dont on est en train de rechercher les identités. Une garde à vue a été initiée à 1 h 15 [dimanche]», a rapporté à l’AFP le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. Le journaliste de France 3 a été hospitalisé et semble être «assez grièvement blessé sans que ses jours soient en danger», a ajouté le procureur. La chaîne du service public a, quant à elle, annoncé avoir déposé une plainte et apporte son soutien à son journaliste agressé.

