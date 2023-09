PSG : Hugo Ekitike encore sous le choc de cette fin de mercato

La suite après cette publicité

La dernière journée du mercato d’été a été plutôt animée sur la scène européenne avec de nombreuses arrivées verrouillées dans les ultimes heures du marché. Et s’il y a bien un gros club qui n’a pas chômé dans le dernier virage de la fenêtre estivale, c’est bien le Paris Saint-Germain. Déjà auréolé de costauds renforts avec Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Arnau Tenas, la direction parisienne a réalisé deux gros coups finaux avec les arrivées de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani à Paris. Mais dans le sens des départs, un joueur n’a finalement pas plié bagages malgré de bruyantes rumeurs : l’attaquant français Hugo Ekitike reste donc dans la capitale.

En effet, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, plusieurs clubs dont West Ham, Crystal Palace et l’Eintracht Francfort ont tout tenté pour déloger Hugo Ekitike du Paris Saint-Germain. Et malgré les accords trouvés avec la direction parisienne, le joueur n’a jamais donné son feu vert pour quitter les pensionnaires du Parc des Princes. Comme cela a été confirmé par nos confrères de L’Équipe, une solution a tout de même essayé d’être trouvée pour faire venir Ekitike à l’Eintracht Francfort durant toute la journée de vendredi, avant la deadline du mercato d’été. Mais l’ex-attaquant du Stade de Reims aurait bien refusé d’aller en Bundesliga, ce qui a d’ailleurs provoqué la rage de Paris en raison du retard pris dans la signature de Randal Kolo Muani, qui a bien failli capoter.

Quiproquo en interne

Dans le récit de cette folle dernière journée de mercato parisien, L’Equipe explique, de plus, que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi est rentré dans une colère noire contre Hugo Ekitike et l’entourage du joueur. Le dirigeant sportif qatari pensait alors qu’Ekitike, longtemps mentionné dans un possible échange avec Francfort pour la signature de Randal Kolo Muani à Paris, bloquait toutes avancées possibles dans les négociations. Les discussions entre le club parisien et les agents d’Hugo Ekitike sont donc très rapidement devenues assez houleuses pour plusieurs raisons. Totalement sous le choc, le numéro 44 du PSG ne comprenait pas pourquoi la direction parisienne le pointait du doigt, en faisant de lui le bouc émissaire principal dans les difficultés du deal concernant RKM.

Selon l’entourage du joueur, l’intérêt de l’Eintracht Francfort n’a jamais été réellement concret, du moins n’est pas apparu clairement. Après quelques brouilles en interne, le Paris Saint-Germain a pu reprendre les négociations pour boucler l’arrivée, non sans mal, de Randal Kolo Muani à Paris. Pendant ce temps, Hugo Ekitike préparait son maintien dans l’effectif parisien puisqu’il n’avait pas l’intention de réellement plier bagages cet été. Dans l’esprit de l’attaquant français, tout est clair : respecter son contrat et tenter de s’imposer au PSG. A voir désormais si ces bras de fer internes entre le joueur, ses agents et le club entacheront le moral d’Ekitike qui devra combattre une lourde concurrence sur les lignes offensives avec les arrivées tardives de Bradley Barcola mais surtout de Randal Kolo Muani.