Naples est intéressé par Christophe Galtier

Auteur de trois saisons et demie pleines à Lille et actuellement en course pour le titre en Ligue 1, Christophe Galtier (54 ans) est au sommet de son art. Disposant d'une belle cote, le coach français est suivi par Nice et Lyon. D'après Sky Italia, une formation italienne a aussi coché son nom.

Ainsi, le Napoli aurait ciblé Christophe Galtier afin de prendre la place de Gennaro Gattuso la saison prochaine. Cependant, les Partenopei ont deux autres pistes. Tout d'abord le favori Luciano Spalletti (62 ans) libre depuis deux ans et la fin de son aventure à l'Inter Milan mais aussi Vincenzo Italiano (43 ans) le coach de Spezia.