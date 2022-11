Suisse-Cameroun : les compos officielles

La suite après cette publicité

C'est reparti pour un nouveau marathon de matchs ce jeudi 24 novembre au Qatar. Pour démarrer la journée, la Suisse affronte le Cameroun à 11h heure française : c'est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Cette rencontre sera la première du groupe G, en attendant Brésil-Serbie ce soir (20h). La bataille s'annonce rude derrière la Seleção, annoncée comme la favorite, et ce sera l'occasion pour les Helvètes ou les Camerounais d'engranger de précieux points en vue de la qualification pour les 8es.

Les deux sélectionneurs Murat Yakın et Rigobert Song sont des adeptes du 4-3-3 : ils n'ont pas dérogé à la règle. Côté Suisse, Yann Sommer sera bien présent après avoir récupéré de sa blessure à la cheville, l'arrière garde sera menée par Manuel Akankji, l'homme en forme de Manchester City. Au milieu, on surveillera le capitaine Granit Xhaka tandis que le Monégasque Breel Embolo occupera la pointe de l'attaque, épaulé notamment par l'homme des grandes compétitions Xherdan Shaqiri. Les Lions Indomptables pourront également compter sur des hommes de talent en grande forme avec André Onana (Inter) dans les buts, André-Frank Zambo Anguissa (Naples) au milieu, et Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern) en attaque qui a relégué Vincent Aboubakar sur le banc.

Les compositions officielles

Le XI de la Suisse : Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Xhaka (C), Freuler, Sow - Shaqiri, Embolo, Vargas.

Le XI du Cameroun : Onana - Fai, Castelleto, Nkoulou, Tolo - Oum Gouet, Hongla, Zambo Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting (C), Toko Ekambi.

À l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.