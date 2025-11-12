Cameroun, Gabon, Nigéria, RD Congo : qui se qualifiera pour la Coupe du monde 2026 ?

L’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont tranquilles, ces neuf nations seront les représentants africains pour la Coupe du monde 2026 grâce à leurs résultats lors des éliminatoires. Cependant, l’Afrique compte un dixième ticket qui sera possiblement distribué après des barrages intercontinentaux où l’on retrouvera notamment la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie ou encore le vainqueur du barrage Émirats arabes unis - Irak pour l’Asie. Quatre nations ont l’occasion d’y croire, le Cameroun, le Gabon, le Nigéria et la RD Congo. Le Gabon défiera le Nigéria ce jeudi à 17h au Stade Moulay Hassan de Rabat pour la première demi-finale quand la seconde opposera le Cameroun et la RD Congo ce jeudi à 20h au Stade El Barid de Rabat. Les vainqueurs de ces deux rencontres se défieront le dimanche 16 novembre à 20h avec à la clef cette qualification pour les barrages intercontinentaux. Les quatre sélections ne manqueront pas d’arguments pour y croire.

Cameroun

Pays le plus souvent qualifié en Coupe du monde du continent africain, le Cameroun a participé à huit reprises comme lors de la dernière édition en 2022. Les Camerounais, qui ont échoué à la deuxième place de leur groupe derrière le Cap-Vert, peuvent s’appuyer sur une défense solide avec évidemment André Onana dans les buts et une charnière composée de Jean-Charles Castelletto et Nouhou Tolo qui a répondu présent lors de la campagne qualificative. Les individualités intéressantes ne manquent pas pour les Lions Indomptables avec des joueurs comme Carlos Baleba et Franck Zambo-Anguissa dans l’entrejeu ou Bryan Mbeumo et Karl Etta Eyong devant. Les vétérans Georges-Kevin N’Koudou, Vincent Aboubakar et Eric-Maxim Choupo-Moting apporteront aussi leur expérience. Pourtant tout n’est pas au vert pour le Cameroun. Sur la sellette et contesté, le sélectionneur Marc Brys est menacé et l’équipe peut totalement se disloquer en cas d’élimination. Le coach belge a d’ailleurs tardé à dévoiler sa liste tout en annulant une conférence de presse. Un climat difficile d’autant que le président de la fédération Samuel Eto’o conserve des rapports assez tendus avec le gouvernement camerounais.

Gabon

Petit Poucet de ces barrages africains, le Gabon n’a jamais disputé la Coupe du monde dans toute son histoire. Disposant toutefois d’une très belle génération, les Guépards s’appuieront évidemment sur leurs patrons offensifs Denis Bouanga (30 ans) et Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) qui ont brillé lors des éliminatoires avec respectivement 8 et 7 buts inscrits. Dans l’entrejeu, Didier Ndong (31 ans) et Mario Lemina (32 ans) forment également un duo expérimenté de même que Bruno Ecuele Manga (37 ans) en défense. Les Gabonais peuvent ainsi récompenser cette génération dorée encore meurtrie par la mort récente du buteur Aaron Boupendza le 16 avril. Terminant de justesse derrière la Côte d’Ivoire lors des éliminatoires, le Gabon a montré un vrai potentiel offensif avec 22 buts inscrits et essayera d’écrire la plus belle page de son histoire en allant décrocher une qualification historique pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde.

Nigeria

Véritable rescapé, le Nigeria a dû s’arracher en s’imposant 4-0 contre le Bénin au dernier match pour obtenir son ticket pour les barrages. Les Super Eagles, qui ont l’expérience de six Coupes du monde, dont la dernière en 2018, veulent retrouver cette compétition après l’échec vécu en 2022. Les Nigérians vont encore une fois s’appuyer sur le buteur Victor Osimhen qui a inscrit 6 buts lors des éliminatoires et sera la menace offensive. Coaché par Eric Chelle, l’ancien sélectionneur du Mali, le Nigéria a retrouvé un visage séduisant lors des derniers matches et dispose d’un groupe de qualité avec des joueurs référencés comme Calvin Bassey, Samuel Chukwueze et Alex Iwobi qui évoluent tous les trois à Fulham mais aussi Ademola Lookman (Atalanta), Moses Simon (Paris FC) ou encore Wilfred Ndidi (Besiktas). Capable de marquer très facilement, le Nigeria a accepté son déséquilibre et s’établit dans un 4-4-2 très offensif, qui sera à double tranchant. En confiance et dans une dynamique probante, le groupe des Super Eagles s’avance avec l’étiquette de l’équipe qui n’a rien à perdre vu qu’elle revient déjà de loin mais il faudra aussi faire abstraction de la crise interne vécue ces dernières heures.

RD Congo

Un statut différent pour la République Démocratique du Congo. Proche de faire un grand pas vers la qualification en septembre dernier lorsqu’elle menait 2-0 avant de s’incliner 3-2 contre le Sénégal, l’équipe de Sébastien Desabre se retrouve donc reversée en barrages. Une maigre consolation pour une équipe séduisante en éliminatoires, mais qui a subi le courroux d’un cador du continent et a fait preuve de faiblesse au moment de tenir un résultat précieux. La RD Congo, qui cherche une qualification en Coupe du monde pour la première fois depuis 1974 alors qu’elle s’appelait Zaïre, dispose d’un effectif de qualité avec des cadres comme Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Sunderland), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Ngal’ayel Mukau (Lille) ou encore Cédric Bakambu (Real Betis Balompié). Une grosse absence est notable, celle de Yoane Wissa (Newcastle) qui est blessé. Cependant, trois renforts ont été enregistrés avec les naturalisations des binationaux belges Michel-Ange Balikwisha (Celtic Glasgow), Mario Stroeykens (Anderlecht) et Matthieu Epolo (Standard Liège). Reste à savoir si ce sang neuf apportera un souffle nouveau à une sélection qui aura beaucoup de pression.