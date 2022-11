CdM 2022, Italie : Federico Bernardeschi déplore l’absence de la Squadra Azzurra

Grande absente du Mondial qatari, l'Italie, éliminée par la Macédoine du Nord en demi-finales des qualifications, doit essuyer l'un des plus grands affronts de son histoire après 2018 et son élimination dès les phases de poules de la Coupe du monde 2014. Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Federico Bernardeschi s'est malgré tout étonné de la non présence de la Nazionale au Qatar.

La suite après cette publicité

«Je suis champion d'Europe et je n'ai jamais joué un Mondial : c'est absurde. Les nations qui remportent les divers tournois continentaux devraient être qualifiées directement pour la Coupe du monde», a ainsi déclaré l’attaquant international italien (39 sélections). Reste désormais à savoir si les instances prendront, ou non, en compte la proposition du joueur de Toronto.

Coupe du Monde 2022, Brésil : Thiago Silva détruit le sélectionneur de la Serbie