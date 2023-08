Manchester City a trouvé le successeur de Riyad Mahrez

La suite après cette publicité

C’est une habitude depuis maintenant plusieurs saisons : Manchester City déploie les gros moyens pour permettre à Pep Guardiola de soulever la première Ligue des champions de son histoire. C’est chose faite lors de la saison qui vient de s’écouler avec le triplé raflé par les Skyblues, entre la Premier League, la FA Cup et la Coupe aux grandes oreilles. Néanmoins, le champion d’Angleterre ne compte pas s’arrêter là…

Car oui, l’objectif principal a enfin été atteint, mais le technicien espagnol compte bien aller chercher une deuxième C1, lui qui est sous contrat avec les Cityzens jusqu’en juin 2025. Et avec le départ de Riyad Mahrez et l’avenir incertain de Bernardo Silva - qui attend l’offre du FC Barcelone, la direction mancunienne se penche déjà pour s’offrir un renfort pour son secteur offensif, et se tournerait vers une surprise de Premier League.

Olise et Doku également dans le viseur

En effet, selon les dernières informations du Daily Star, Manchester City surveillerait l’ailier japonais Kaoru Mitoma, véritable révélation du championnat outre-Manche. Le tabloïd britannique ajoute que Guardiola apprécierait son profil et qu’il verrait en l’auteur de 10 buts et 8 passes décisives, en 41 rencontres toutes compétitions confondues l’an dernier, le successeur de Mahrez, parti à Al-Ahli (D1 saoudienne) contre 35 M€.

Une deuxième recrue d’envergure donc pour les Skyblues après la tirelire cassée pour le central croate Josko Gvardiol (90 M€), devenu le défenseur le plus cher de l’histoire. En cas d’échec de la piste menant à l’international des Samurai Blue (17 sélections, 7 buts), le board de City travaillerait aussi sur les pistes menant au Français Michael Olise (Crystal Palace) et au Belge Jérémy Doku (Stade Rennais).