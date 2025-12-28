Nice : les coulisses du retour inattendu de Claude Puel

Depuis plusieurs mois, Nice est en souffrance. Après un début de saison encourageant, le club azuréen a vite montré ses limites et Franck Haise n’a plus trouvé les ressorts tactiques et psychologiques pour permettre à son équipe de se relever. Au final, les mauvais résultats se sont enchaînés et le Gym a dégringolé au classement en Ligue 1. Après neuf défaites de rang toutes compétitions confondues, Nice était bon dernier au classement en Ligue Europa et pointe à une inquiétante 13e place dans l’élite.

Et malgré une victoire face à Saint-Étienne, la première depuis le 29 octobre, en 32es de finale de Coupe de France, le couperet est tombé : Franck Haise a été remercié par sa direction. Auteur de plusieurs sorties qui ont crispé en interne, Haise devait déjà quitter son poste il y a un mois, avant de finalement faire une volte-face au même moment de la violente rixe entre les joueurs niçois et 400 supporters après une défaite à Lorient. Pour le remplacer, le Gym a décidé de miser sur Claude Puel, un visage bien connu des supporters de Nice pour son passage entre 2012 et 2016.

Des rapports réchauffés avec Jean-Pierre Rivère

Selon de nombreuses sources concordantes, l’ancien entraîneur de Nice n’avait pas pour projet de revenir dans un club en cours de saison. Après sa dernière aventure à Saint-Étienne en 2021, l’ancien coach de l’OL n’a plus coaché. Une situation particulière et qui implique forcément de grands changements dans son quotidien. En ce sens, L’Équipe explique que Puel souhaitait davantage rejoindre une sélection qu’un club. L’une des autres grandes interrogations était l’état de ses relations avec Jean-Pierre Rivère. Redevenu président de Nice suite au départ de Fabrice Bocquet, il y a quelques semaines, Rivère n’avait pas les meilleurs rapports du monde lors de son mandat avec Puel, qui le surnommait "Bebel le Magnifique" pour sa faculté à s’accaparer la lumière.

Pourtant, Nice-Matin affirme qu’une discussion entre les deux hommes a suffi à Puel pour revenir sur son choix de ne pas entraîner un club en milieu de saison et de revenir à Nice. RMC confirme et assure même que les rapports entre les deux hommes semblent s’être réchauffés. Lancé désormais dans une mission de cinq mois pour redresser son ancien club, Puel a du pain sur les planches. Pour y parvenir, il sera accompagné de Julien Sablé, qui avait assuré l’intérim de… Claude Puel à Saint-Étienne en 2021, le temps de quelques matches.