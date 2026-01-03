Menu Rechercher
Palmeiras a touché le jackpot grâce à Endrick

Par Tom Courel
Endrick, sous les couleurs du Real Madrid.

Après les fêtes de Noël, les cadeaux continuent d’arriver dans certains clubs, et c’est le cas chez Palmeiras. En effet, le club de première division brésilienne voit la vie en rose grâce à son ancien joueur Endrick. Attaquant du Real Madrid, parti en prêt à Lyon, le jeune joueur ayant disputé 77 minutes lors de la victoire 3-2 de la Casa Blanca face à Talavera en Coupe du Roi, aurait mis beaucoup d’argent dans les poches de Palmeiras. La cause à un contrat signé entre les deux parties en 2022, dans lequel il a été convenu que chaque performance du joueur en tant que titulaire pendant au moins 45 minutes rapporterait 75 000 euros, soit environ 486 000 réals (selon le taux de change), avec une limite d’objectifs de 12,5 millions d’euros, soit environ 80,7 millions de BRL.

Cela fait les affaires du club sud-américain en ce début d’année, malgré de faibles statistiques de la part de la vedette brésilienne lors de son passage au Real Madrid. Aucun but marqué, aucune passe décisive accordée pour le gaucher de 19 ans cette saison. Il a peiné à se mettre en avant. Pour son arrivée dans l’hexagone, le joueur devra montrer au monde pourquoi il a autant attiré l’attention il y a maintenant trois ans avec son transfert à la Maison Blanche.

Liga
Ligue 1
Real Madrid
Palmeiras
Lyon
Endrick

