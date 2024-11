Lens : Will Still savoure son retour à Reims

Will Still a réussi son come-back à Reims, avec le Racing Club de Lens. Les Artésiens se sont imposés au Stade Auguste-Delaune (0-2), ce vendredi, pour l’ouverture de cette 13e journée de Ligue 1. Un match particulier pour l’entraîneur belge, qui a passé trois ans en terre rémoise, d’abord en tant qu’assistant puis en tant qu’entraîneur principal. Après la rencontre, l’entraîneur de 32 ans est revenu sur ce retour.

« Je le dis, il y a un respect à montrer, des valeurs à respecter. Et comme je l’ai déjà dit cette semaine, il y a des gens qui ont cru en moi. Il y a eu un soutien indéfectible durant trois ans, le temps que j’étais ici. Et je serai éternellement reconnaissant envers ces personnes qui ont cru en moi. D’avoir pris les risques qu’ils ont pris avec moi. Je suis reconnaissant aussi vis-à-vis des supporters qui ont partagé un moment d’histoire avec nous. C’est sûr qu’il y a toujours une émotion particulière lorsque tu reviens dans un club important pour toi, et c’était le cas ce soir », a déclaré l’ancien entraîneur rémois en conférence de presse d’après-match. Avec ce succès, Lens se classe provisoirement à la 6e place du classement du championnat. Reims est 9e.