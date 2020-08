Jean-Michel Aulas veut plus de clubs français en C1

Pour la première fois de son histoire, la France a deux représentants dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Une double performance qui fera du bien à la Ligue 1, notamment en termes de crédit mais plus pragmatiquement en termes de points UEFA. En effet, grâce à ces qualifications, la France se rapproche de l'Italie à l'indice UEFA, qui détermine le nombre de clubs par pays dans les compétitions européennes. Pour l'instant, les Transalpins peuvent avoir 4 clubs en C1, contre seulement 3 pour la France. Ce qui est trop peu selon Jean-Michel Aulas, galvanisé par cette année historique.

Dans Le Progrès, le président de l'OL a demandé un accès à la plus grande compétition européenne pour 4 clubs français : « Avec deux équipes en demi-finale, cela permet d’aller voir l’UEFA par l’intermédiaire de l’ECA (Association européenne des clubs), dans laquelle je suis administrateur avec Nasser Al-Khelaïfi, pour demander cette révision. Malgré parfois un bashing anti Ligue 1 anormal, la France a bien travaillé. Paris et Lyon viennent de sortir l’Atalanta et la Juve, et on a de quoi défendre l’idée. Et comme ce n’est pas la Ligue qui fait cette demande… c’est aux présidents des plus grands clubs français de se substituer pour la faire à sa place ». Un JMA convaincu qui en profite pour glisser (encore) une petite pique à la LFP.