RB Leipzig, Valence : la terrible descente aux enfers d’Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Pedri et Gavi ont explosé au FC Barcelone au milieu de terrain sur les trois dernières années et Ilaix Moriba (20 ans) aurait pu rêver d’une telle trajectoire avec les Blaugranas. Formé en Catalogne, le natif de Conakry était lancé par Ronald Koeman lors de l’exercice 2020/2021 et disputait pas moins de 18 matches (1 but et 3 offrandes) pour sa première véritable saison avec le FC Barcelone. Des performances intéressantes et une belle montée en puissance qui laissait entrevoir un avenir commun entre les deux parties. Malheureusement, le mariage ne se fera pas. Arrivant à un an de la fin de son contrat et réclamant un salaire jugé trop élevé par le FC Barcelone qui était plutôt dans une politique d’économies financières, l’idée d’un départ a vite été considérée. Ilaix Moriba allait pouvoir obtenir ses exigences et le FC Barcelone récupérait 16 millions d’euros dans sa besace (+ 6 M€ de bonus et 10% sur une future vente) avec le départ de son milieu de terrain pour le RB Leipzig.

«C’était assez difficile pour moi de quitter Barcelone parce que j’y étais depuis de nombreuses années, toute ma vie même. C’était difficile, mais l’opportunité que Leipzig m’offre est, selon nous, la meilleure décision que nous puissions prendre. Je veux être ici et commencer à jouer», expliquait-il suite à sa signature en Allemagne. Mais très vite, il a déchanté. Hors des plans de Jesse Marsch, il devait attendre le 2 octobre 2021 pour enfin avoir la chance de se montrer avec 11 minutes de jeu contre Bochum. Disputant au total 6 matches avec Leipzig et se produisant seulement 100 minutes sur les terrains, il n’était clairement pas considéré comme une option par son coach ni même par Domenico Tedesco qui a pris la suite de Jesse Marsch à partir de décembre. Ainsi, à l’hiver 2022, le RB Leipzig optait pour un prêt afin de lui trouver du temps de jeu ailleurs. C’est alors que s’est présenté le club espagnol du Valencia CF. Une décision bienvenue puisqu’il disputera 14 rencontres et relèvera un peu la tête dans une saison 2021/2022 très compliquée.

À lire

Liga : Justin Kluivert sauve Valence contre le Rayo Vallecano

Leipzig ne veut plus de lui, Valence n’est pas emballé

Pour autant, le RB Leipzig n’était pas convaincu et ne voulait pas le récupérer. Une situation mal vécue par le joueur qui voulait lui aussi partir de la formation allemande, avec qui son contrat court jusqu’en juin 2026. Prêté alors une nouvelle fois du côté de Valence qui n’a toutefois pas opté pour la mise en place d’une option d’achat, Ilaix Moriba voulait repartir du bon pied comme lors du précédent exercice. Néanmoins, les choses sont plus compliquées pour le milieu de terrain cette fois-ci. Avec 23 matches au compteur (1 but et 1 offrande), son temps de jeu reste assez faible (42,5 minutes en moyenne) et il a davantage un statut de remplaçant qui s’est confirmé au fil de la saison. Dès lors, l’avenir qui s’offre à lui ne semble pas dés plus prometteurs. Interrogé sur un futur retour du Guinéen en Saxe par Leipziger Volkszeitung, le directeur sportif du RB Leipzig, Max Eberl, a eu des propos durs à son sujet : «je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être à Leipzig.»

La suite après cette publicité

De quoi fermer le mince espoir de voir le RB Leipzig lui accorder une nouvelle chance la saison prochaine. Du côté de Valence, le club qui l’a sous ordres actuellement, le cas Ilaix Moriba se pose. L’été dernier, il est arrivé avec l’optique de pourquoi pas rester avec les Murciélagos à la fin de saison malgré l’absence d’une option d’achat. Néanmoins, son rôle assez anecdotique dans le groupe du Valencia CF laisse planer le doute. Surtout qu’il faudrait que le RB Leipzig réduise fortement son prix, car la situation économique du club espagnol ne lui laisse pas une grande latitude. Enfin, Valence a des priorités majeures avant de penser à Ilaix Moriba. Actuellement 17e de Liga grâce à sa différence de but favorable par rapport à l’Espanyol de Barcelone et Almeria, Valence joue sa survie et va d’abord penser à ne pas descendre. Alors que le FC Barcelone est en course pour gagner la Liga après avoir fait exploser plusieurs talents, Ilaix Moriba peut avoir pas mal de regrets par rapport aux deux dernières saisons qu’il vient de vivre…