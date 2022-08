Serge Aurier a donné son accord pour rejoindre Nottingham Forest

À la recherche d'un club, Serge Aurier devrait s'engager avec le promu Nottingham Forest. Selon nos informations, l'international ivoirien de 29 ans a donné son accord au club de Premier League.

L'ancien défenseur du PSG, qui était libre depuis son départ de Villarreal fin juin, devrait s'engager avec Nottingham Forest si la visite médicale se passe sans encombre et retrouver ainsi la Premier League un an après l'avoir quitté. Son arrivée ne remet pas forcément en cause le dossier Sidibé qui est toujours traité en parallèle au sein du club.