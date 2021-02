Droits TV : les clubs de Ligue 1 ne sont pas tirés d'affaire

La suite après cette publicité

688 millions d'euros. C'est le montant total que vont toucher les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 cette saison. Soit, grosso modo, un peu plus de la moitié de ce qui était prévu. L'arrivée de Canal+, qui a récupéré les droits mis en vente par la Ligue suite au fiasco Mediapro, a logiquement soulagé les clubs, mais la situation reste tendue.

Comme l'explique Le Parisien, c'est 1,3 milliard d'euros qui sont perdus cette saison, entre montants liés aux droits TV non perçus, mais également billetterie et aussi mercato. C'est un document présenté par la Ligue fin janvier qui a confirmé cette somme colossale, avec 500 millions d'euros de perdus sur les droits TV, mais également 400 millions d'euros de billetterie qui sont partis en fumée à cause de la crise du coronavirus. Et les pertes estimées à un marché des transferts très calmes sont estimées entre 300 et 400 millions d'euros.

Les salaires des joueurs dans le viseur

Interrogé par le média, le directeur du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges Didier Primault ne semble pas voir l'avenir d'un œil très optimiste : « beaucoup d'incertitudes demeurent : quand les matchs à huis clos prendront-ils fin ? Les sponsors vont-ils continuer à suivre ? [...] Même si de l'argent rentre, il va falloir rembourser ces prêts. Les perspectives sont très sombres, je me demande jusqu'à quand les clubs peuvent tenir ». Il va falloir se serrer la ceinture plus que jamais, et les joueurs vont être les premiers concernés.

Les joueurs sont prévenus : il va falloir accepter des baisses de salaires allant de 30 à 40% pour que les finances des clubs puissent être rééquilibrées. Ce qui n'annonce rien de bon, notamment pour la compétitivité des écuries de Ligue 1 vis-à-vis des voisins européens, puisque les clubs français seront encore moins en position de force pour conserver leurs joueurs ou en attirer de nouveaux. On rappelle que, malgré la crise, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne vont tout de même toucher plus d'un milliard d'euros cette saison, alors que l'Italie n'en est pas loin, à 937 M€, soit 250 millions de plus que la France. Le fossé se creuse...