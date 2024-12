Les franches révélations de Kylian Mbappé sur sa vie amoureuse

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé défraye la chronique. Sur toutes les lèvres et dans tous les gros titres, le Bondynois a souvent évité les sollicitations d’interview ces derniers mois avec ses difficultés sur le pré avec le Real Madrid et la France. Ce dimanche, la légende du PSG était l’invité de l’émission Clique de Canal+. L’occasion pour le Bondynois de revenir sur plusieurs sujets d’actualité. Interrogé sur sa vie amoureuse et ses sentiments envers les personnes qui l’entourent, Mbappé en a dit plus sa vie amoureuse et a confessé qu’il a déjà été amoureux dans sa vie :

«J’ai dit, je t’aime à ma mère, à mon père, à mon frère, à mes proches. J’ai déjà été amoureux, j’espère que je le serai encore. J’ai été construit pour vivre ces moments, mais la personne à côté n’est pas forcément programmée. Si je peux être en couple ? Tu peux tout avoir, ça demande des adaptations. Je ne peux pas venir jouer ici et jouer le malheureux. Tu dois réadapter ta vie pour avoir la tranquillité.»